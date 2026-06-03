Un deputato di Futuro Nazionale ha perso il controllo del suo suv, uscendo di strada sulla superstrada Biella-Cossa, vicino Vigliano. L’incidente è avvenuto martedì scorso e ha portato al suo ribaltamento. L’uomo, sotto l’effetto di alcol, ha dichiarato che l’incidente è stato causato dall’acquaplaning. La patente gli è stata ritirata e sono state avviate le procedure legali.

Guida in stato di ebbrezza e patente ritirata. È la prima conseguenza dell’incidente che martedì scorso ha visto protagonista il deputato di Futuro Nazionale, Emanuele Pozzolo, uscito di strada con il suo suv, mentre percorreva la superstrada Biella-Cossa, all’altezza di Vigliano. Il deputato è rimasto illeso, ma, sottoposto all’alcol test dalla polizia stradale, è risultato con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite. “Tutta colpa dell’acquaplaning”. Dal canto suo l’ex deputato di FdI, già protagonista del famoso capodanno con colpo di pistola che ferì il figlio del caposcorta dell’allora sottosegretario Andrea Delmastro, ha dato la colpa al forte temporale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ubriaco al volante, si ribalta col suv Emanuele Pozzolo, l’ex FdI dello sparo di Capodanno, ora deputato di spicco di Vannacci. “Tutta colpa dell’acquaplaning” dice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emanuele Pozzolo ubriaco al volante, incidente a Cossato per il deputato di Futuro Nazionale: Suv fuori stradaUn deputato di Futuro Nazionale è stato coinvolto in un incidente a Cossato mentre era alla guida di un SUV.

Emanuele Pozzolo contro FdI per il caso Delmastro, accusa sullo sparo di Capodanno: "E lui è intoccabile"Emanuele Pozzolo ha presentato un esposto contro Fratelli d’Italia riguardo al caso Delmastro e alle indagini sullo sparo di Capodanno.

Temi più discussi: Ultraleggero precipita tra le case a Valbrembo, un morto e un ferito grave nello schianto; Ebola, Matteo Bassetti punta il dito contro Trump: Quasi mille casi ma è probabile che siano molti di più; Tumore al pancreas, la nuova cura con compresse di daraxonrasib dà speranza: come funziona la molecola; Auto prende fuoco al distributore di Amendolara vicino Cosenza, 4 morti carbonizzati: ipotesi omicidio plurimo.

#Carissimo #Generale #Vannacci certi compagni di viaggio serebbe meglio evitarli! A buon intenditor... #Pozzolo Emanuele Pozzolo fuori strada in auto: positivo all'alcoltest - La Stampa x.com

Pozzolo fuori strada con il suv a Biella: tasso alcolemico oltre i limiti. Positivo all’alcoltest. Lui: Non avrei dovuto guidare con quel meteo. Tasso alcolemico al doppio del limite. Ma se la prende col temporale: Ho fatto acquaplanning, lì altri incidenti : r/ItalyMot reddit

Ubriaco al volante, si ribalta col suv Emanuele Pozzolo, l’ex FdI dello sparo di Capodanno, ora deputato di spicco di Vannacci. Tutta colpa dell’acquaplaning diceUn mese fa a uscire di strada - con un tasso alcolemico oltre il limite - era stata l'assessora ferrarese Savini. In auto con lei anche il sindaco Fabbri (Lega) ... lanotiziagiornale.it

Emanuele Pozzolo ubriaco al volante, incidente a Cossato per il deputato di Futuro Nazionale: patente ritirataEmanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale noto per lo sparo a Capodanno, è rimasto coinvolto in un incidente a Cossato: era ubriaco alla guida ... virgilio.it