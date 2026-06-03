Vannacci furioso con Pozzolo dopo l’incidente con tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti | Deve spiegare e prendersi la responsabilità

Notizia in breve

Un incidente a Pozzolo coinvolge un uomo al volante di un SUV con un tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti consentiti. Vannacci si è detto furioso e ha chiesto spiegazioni, insistendo che la persona coinvolta debba assumersi le proprie responsabilità. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sono ancora in corso le verifiche sulle circostanze. Non sono stati riportati danni a persone o a proprietà.