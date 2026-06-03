Vannacci furioso con Pozzolo dopo l’incidente con tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti | Deve spiegare e prendersi la responsabilità
Un incidente a Pozzolo coinvolge un uomo al volante di un SUV con un tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti consentiti. Vannacci si è detto furioso e ha chiesto spiegazioni, insistendo che la persona coinvolta debba assumersi le proprie responsabilità. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sono ancora in corso le verifiche sulle circostanze. Non sono stati riportati danni a persone o a proprietà.
Raccontano che quanto successo l’altro pomeriggio a Pozzolo – fuoristrada con il Suv e tasso alcolemico doppio rispetto al limite di legge – abbia molto irritato Roberto Vannacci, vista anche la tempistica dell’incidente, a ridosso dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale, in programma il 13 e il 14 giugno a Roma. Per di più, a poche ore dall’arrivo nel partito di quattro nuovi parlamentari, due da Forza Italia e due dalla Lega (ma potrebbe esserci anche un quinto ingresso, sempre dal Carroccio). Non a caso, la linea che trapela da FN è che lo stesso Pozzolo dovrà chiarire subito e pubblicamente quanto accaduto. Il generale auspica una sorta di assunzione di responsabilità, in un momento cruciale per l’ascesa della sua creatura, ormai a un punto dalla Lega stando a vari sondaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Incidente stradale per Pozzolo, tasso alcolemico doppio rispetto al consentito
Incidente per Emanuele Pozzolo, finito fuori strada con il suv Mercedes, tasso alcolemico doppio del consentito - VIDEOEmanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre guidava il suo suv Mercedes sulla superstrada.
Pozzolo fuori strada col suo suv nel Biellese, il deputato di Vannacci col tasso alcolemico doppio rispetto ai limitiEmanuele Pozzolo torna al centro delle cronache, ancora una volta per motivi non politici. L’ex deputato biellese di Fratelli d’Italia, tra i primi a sposare il progetto di Roberto Vannacci e di ... unita.it
Pozzolo fuori strada con il suv nel Biellese, tasso alcolemico doppio rispetto al limiteIl deputato era stato condannato per porto abusivo d’armi ... msn.com