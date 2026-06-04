Nel quartiere EUR di Roma, il generale ha partecipato al primo evento del suo partito, Futuro Nazionale. L’appuntamento si è svolto nel Salone delle Fontane, dove è stato presentato il tema “La mia patria è un’idea”. La partecipazione è stata numerosa, con molte persone presenti all’ingresso e all’interno della struttura. Non sono stati segnalati incidenti o episodi di particolare rilievo durante l’evento.

Roberto Vannacci alla prova del primo evento a Roma del suo partito, Futuro Nazionale. Nel quartiere capitolino dell’ Eur il generale sceglie il Salone delle Fontane per lanciare “La mia patria è un’idea”. Un evento incentrato sulle idee di nazione, patria e identità che è anche un modo per incontrare i suoi potenziali elettori dopo giorni in cui i sondaggi danno FN intorno al 4% nazionale. Dopo una conferenza stampa in cui affronta temi come remigrazione, energia, sanzioni, alleanze, Ue e il caso Pozzolo (non presente all’evento), attraversa il salone principale facendosi largo a fatica tra i sostenitori. La sala è stracolma di fan che gli chiedono una foto, un abbraccio o anche solo una stretta di mano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vannacci, bagno di folla all’Eur per il primo evento romano di Futuro Nazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vannacci, bagno di folla allEur per il primo evento romano di Futuro Nazionale

Notizie e thread social correlati

Futuro Nazionale, bagno di folla per Vannacci: "Unica novità da 15 anni, in campo alle elezioni 2027"Ieri sera, il Generale Roberto Vannacci si è presentato al Grand Hotel Salerno, accolto da un grande afflusso di persone.

Vannacci sbarca al Pirellone: nasce il gruppo di Futuro Nazionale al Consiglio regionale lombardo. “A Vigevano solo il primo assaggio”Al Consiglio regionale della Lombardia è stato costituito un nuovo gruppo politico chiamato Futuro Nazionale, con la presenza di un rappresentante.

Temi più discussi: Vannacci apre a Verona la sede del triveneto di Futuro Nazionale; Transfughi, militari, pensionati: la tela di Vannacci in Sicilia tra slogan e cori da stadio; Sono mille i vannacciani in città...con una fuga da Torino Bellissima; Arriva Vannacci, altro problema.

Vannacci ‘alla conquista’ della Sicilia: folla, giovani, strategieNon poteva mancare il passaggio strettamente politico. Se andremo alle regionali in Sicilia? Certo che ci saremo – ha detto Vannacci -. Futuro nazionale rappresenta un partito politico che ha ben ... livesicilia.it

Bagno di folla per Vannacci in Barriera: Futuro nazionale vale doppia cifra. Fuori le protesteCentinaia di sostenitori hanno accolto generale al ristorante Ventuno per l’evento di Futuro Nazionale organizzato insieme al Comitato Costituente Torino 277 ... torino.repubblica.it