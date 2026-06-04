Vannacci bagno di folla all’Eur per il primo evento romano di Futuro Nazionale
Nel quartiere EUR di Roma, il generale ha partecipato al primo evento del suo partito, Futuro Nazionale. L’appuntamento si è svolto nel Salone delle Fontane, dove è stato presentato il tema “La mia patria è un’idea”. La partecipazione è stata numerosa, con molte persone presenti all’ingresso e all’interno della struttura. Non sono stati segnalati incidenti o episodi di particolare rilievo durante l’evento.
Roberto Vannacci alla prova del primo evento a Roma del suo partito, Futuro Nazionale. Nel quartiere capitolino dell’ Eur il generale sceglie il Salone delle Fontane per lanciare “La mia patria è un’idea”. Un evento incentrato sulle idee di nazione, patria e identità che è anche un modo per incontrare i suoi potenziali elettori dopo giorni in cui i sondaggi danno FN intorno al 4% nazionale. Dopo una conferenza stampa in cui affronta temi come remigrazione, energia, sanzioni, alleanze, Ue e il caso Pozzolo (non presente all’evento), attraversa il salone principale facendosi largo a fatica tra i sostenitori. La sala è stracolma di fan che gli chiedono una foto, un abbraccio o anche solo una stretta di mano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Vannacci, bagno di folla allEur per il primo evento romano di Futuro Nazionale
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