Futuro Nazionale bagno di folla per Vannacci | Unica novità da 15 anni in campo alle elezioni 2027

Ieri sera, il Generale Roberto Vannacci si è presentato al Grand Hotel Salerno, accolto da un grande afflusso di persone. Durante l’evento, ha affermato che Futuro Nazionale rappresenta l’unica novità politica degli ultimi quindici anni. La sua presenza in Campania ha concluso una giornata di incontri e appuntamenti organizzati dal partito, che si prepara alle prossime elezioni del 2027, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sul territorio.

"Futuro Nazionale è l'unica novità politica degli ultimi 15 anni". A dirlo è il Generale Roberto Vannacci, che ieri sera è arrivato al Grand Hotel Salerno - accolto da un vero e proprio bagno di folla - per partecipare ad un'iniziativa del partito che ha concluso la sua giornata in Campania, dove.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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