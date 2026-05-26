Al Consiglio regionale della Lombardia è stato costituito un nuovo gruppo politico chiamato Futuro Nazionale, con la presenza di un rappresentante. La formazione si è affermata durante la seduta del 26 maggio 2026. Vannacci, membro del gruppo, ha dichiarato che l’evento a Vigevano rappresenta solo il primo passo. La creazione del gruppo si inserisce nel quadro delle attività politiche in corso nella regione.

Milano, 26 maggio 2026 – Nasce il gruppo politico di Roberto Vannacci al Consiglio regionale della Lombardia. Al Pirellone il generale ha dato il benvenuto ai suoi primi due consiglieri regionali, Pietro Macconi, in arrivo da FdI, e Luca Ferrazzi dal gruppo Misto. Il "primo assaggio" secondo Vannacci c'è stato con l' exploit a Vigevano: "Ero lì dieci giorni fa, la piazza era piena di cittadini che cercavano risposte. Noi - ha affermato - le risposte le abbiamo avute alle elezioni dove abbiamo strappato quasi il 15%, anche se ancora il partito non esiste. Molte persone vedono finalmente il ritorno della politica tra le persone". Pietro Macconi (S), Roberto Vannacci e Luca Ferrazzi durante una conferenza stampa di Futuro Nazionale a Palazzo Pirelli, Milano, 26 Maggio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vannacci sbarca al Pirellone: nasce il gruppo di Futuro Nazionale al Consiglio regionale lombardo. “A Vigevano solo il primo assaggio”

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