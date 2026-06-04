Vangelo del 4 giugno 2026 | perché l’uomo non può salvarsi da solo
Il Vangelo del 4 giugno 2026 sottolinea che l’uomo non può salvarsi da solo, evidenziando il ruolo dell’Eucaristia come un mistero d’amore da vivere, non solo da comprendere con la mente. Don Luigi Maria Epicoco spiega che questa celebrazione non è un semplice concetto, ma un’esperienza concreta da sperimentare nella vita quotidiana. La riflessione si concentra sulla dimensione spirituale dell’Eucaristia come elemento fondamentale nel percorso di salvezza.
Il senso profondo del Vangelo di Giovanni nelle parole di Don Luigi Maria Epicoco: l’Eucaristia non è un concetto da capire con la mente, ma un mistero d’amore da sperimentare nella vita. Nel Vangelo odierno, Gesù si manifesta come “pane vivo disceso dal cielo” e afferma che coloro che mangiano la sua carne e bevono il suo sangue potranno accedere alla vita eterna. In questo contesto si può comprendere meglio il senso profondo dell’Eucaristia. In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Vangelo di Oggi - Giovedi 4 Giugno 2026 con riflessioni da Papa Francesco
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