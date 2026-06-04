Il senso profondo del Vangelo di Giovanni nelle parole di Don Luigi Maria Epicoco: l’Eucaristia non è un concetto da capire con la mente, ma un mistero d’amore da sperimentare nella vita. Nel Vangelo odierno, Gesù si manifesta come “pane vivo disceso dal cielo” e afferma che coloro che mangiano la sua carne e bevono il suo sangue potranno accedere alla vita eterna. In questo contesto si può comprendere meglio il senso profondo dell’Eucaristia. In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 4 giugno 2026: perché l’uomo non può salvarsi da solo

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Vangelo di Oggi - Giovedi 4 Giugno 2026 con riflessioni da Papa Francesco

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