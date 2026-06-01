Vangelo del 1 giugno 2026 | la trappola di voler essere i padroni della nostra vita

Da lalucedimaria.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 1 giugno 2026, un commento al Vangelo di oggi analizza la parabola dei vignaioli, evidenziando come questa storia riveli l’illusione di controllare la propria vita. Secondo il commentatore, l’immagine dei vignaioli che si arrogano il diritto di decidere sulla proprietà e sul frutto del vigneto mette in luce una tendenza umana a voler dominare il proprio destino. L’interpretazione si concentra sulla relazione tra uomo e responsabilità.

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Tramite il commento al Vangelo di oggi, di Don Luigi Maria Epicoco scopriamo come la parabola dei vignaioli faccia emergere una delle più grandi illusioni dell’uomo. La parabola dei vignaioli omicidi, narrata in questa liturgia, ci mette di fronte a uno degli inganni più profondi del cuore umano. Nel commentare questo passaggio del testo del Vangelo secondo Marco, Don Luigi Maria Epicoco ci offre una preziosa chiave di lettura spirituale ed esistenziale: tutto ciò che siamo e che abbiamo – simboleggiato dalla vigna – non è opera nostra, ma un dono gratuito che abbiamo ricevuto. Spesso, però, l’invito a rendere conto della nostra vita viene percepito come una minaccia alla nostra libertà. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

vangelo del 1 giugno 2026 la trappola di voler essere i padroni della nostra vita
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