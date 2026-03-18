Da marzo a fine aprile 2026, la Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma ospita la mostra fotografica Turbanti. L’esposizione presenta immagini che celebrano l’uso dei turbanti come simbolo di identità e inclusione sociale. Il progetto coinvolge artisti e persone con diverse origini culturali, mettendo in mostra la varietà delle tradizioni e delle espressioni di questo accessorio. La mostra si svolge dal 23 marzo al 30 aprile 2026.

Cosa: La mostra fotografica Turbanti, un progetto tra arte, formazione e inclusione sociale. Dove e Quando: Presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi a Roma, dal 23 marzo al 30 aprile 2026. Perché: Per scoprire come un accessorio iconico diventi simbolo di autodeterminazione e sfida alle convenzioni sociali. Dal 23 marzo al 30 aprile 2026, le sale storiche della Casa Museo Boncompagni Ludovisi per la Moda, il Costume e le Arti Decorative si aprono a un racconto visivo di straordinaria potenza: la mostra fotografica Turbanti. Curata dall’artista e docente Cosmo Muccino Amatulli, l’esposizione nasce dalla sinergia tra l’ Accademia del Lusso e la Onlus Modelli si Nasce, con il prezioso contributo degli scatti di Roberto Autuori. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Turbanti: la moda inclusiva invade la Casa Museo Boncompagni Ludovisi

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