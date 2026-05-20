Notte Europea dei Musei | un viaggio alla scoperta del Museo Mumec e Casa Museo Ivan Bruschi

Sabato 23 maggio 2026, il Museo Mumec e la Casa Museo Ivan Bruschi apriranno le loro porte in modo straordinario in occasione della Notte Europea dei Musei. L’evento prevede un'apertura serale fino alle 23, con il biglietto d’ingresso fissato a un euro. La partecipazione di entrambi i musei si svolge in collaborazione, offrendo ai visitatori un’opportunità di conoscere le collezioni e le esposizioni in un orario insolito. L’evento si inserisce nel programma della manifestazione dedicata alla diffusione culturale e alla valorizzazione del patrimonio museale.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Sabato 23 maggio 2026, il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione e la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, in sinergia, parteciperanno all a Notte Europea dei Musei con un'apertura serale straordinaria ad 1 € dalle 21 alle 23. Un'edizione che vede i musei nuovamente in collaborazione accompagnando la magia dell'apertura in notturna delle sedi alla realizzazione del "Passaporto dei Musei": ottenendo infatti i timbri di ingresso di entrambi i musei ci sarà un piccolo gadget in regalo! Inoltre, nell'Auditorium all'interno delle sale del MUMEC sarà presentato il trailer del nuovo progetto-evento del museo pensato per i giovani: "ENIGMA: Giallo al MUMEC". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte Europea dei Musei: un viaggio alla scoperta del Museo Mumec e Casa Museo Ivan Bruschi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BERLINO: la città più libera dEuropa Viaggio incredibile tra storia e nightlife Sullo stesso argomento “La cartamoneta in Italia", mostra alla casa museo Ivan BruschiCasa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, presenta la mostra “La cartamoneta in Italia. Creabilandia: terzo laboratorio di teatro per bambini alla Casa Museo Ivan BruschiArezzo, 23 marzo 2026 – Terzo e ultimo appuntamento dei laboratori teatrali per bambini di Creabilandia. Gallerie d'Italia, apertura in orario serale sabato 23 maggio nelle quattro sedi, in occasione della Notte europea dei Musei x.com Notte Europea dei Musei: un viaggio alla scoperta del Museo Mumec e Casa Museo Ivan BruschiArezzo, 20 maggio 2026 – Sabato 23 maggio 2026, il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione e la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, in sinergia, parteciperanno alla Notte Europea dei Musei con u ... lanazione.it Notte europea dei musei con ingrassi a 1 euro a Milano e in Lombardia: l’elenco dei siti che aderisconoIl 23 maggio tornerà la notte europea dei musei dove diversi siti tra Milano e altre città lombarde resteranno aperti la sera ... fanpage.it Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit