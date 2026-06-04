Una scultura installata nella rotonda Cadorna di Milano Marittima è stata danneggiata tra martedì e mercoledì. L’opera, inaugurata il 27 maggio nell’ambito di una manifestazione, è stata vandalizzata, causando grande dispiacere all’artista responsabile. L’artista ha dichiarato di sentirsi molto male per quanto accaduto, aggiungendo di essere vicino alla sua creazione. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sui danni specifici.

È dispiaciuto lo scultore Renato Mancini, di Massa Lombarda. La sua opera, inaugurata il 27 maggio scorso all’interno della rotonda Cadorna di Milano Marittima nell’ambito della manifestazione ’Cervia Città Giardino’, è stata vandalizzata nella notte tra martedì e ieri. Tanti elementi di quell’allestimento, dedicato agli 80 anni della Repubblica e realizzato, come forma artistica tipica di Mancini, con oggetti di recupero, sono stati sottratti. A essere colpito è stato soprattutto il robot, fatto con una vecchia pentola a pressione usata per crearne il busto, una radio stereo per la testa e tubi vari per gambe e braccia. Accanto un pc in disuso con una figura che lo utilizza mentre un’altra figura, femminile, ricorda il momento in cui anche le donne vennero ammesse al voto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandalizzate sculture nella rotonda. L’artista: "Mi viene da piangere"

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