Nella tarda mattinata di martedì, è stata fermata una coppia di rapinatori responsabili di aver assalito la titolare di una tabaccheria in via Buozzi e di aver investito un edicolante che si era avvicinato per aiutarla. La donna coinvolta ha dichiarato che l’uomo cercava di aiutarla durante l’incidente, aggiungendo di sentirsi molto commossa per l’accaduto.

Era stata fermata già nella tarda mattinata di martedì la coppia di rapinatori di via Buozzi, rinosciuti come gli autori della rapina alla titolare della tabaccheria e dell’investimento dell’edicolante accorsa in aiuto della vittima. Si tratta di due ventenni, un ragazzo e una ragazza, che vivono a Milano, nel quartiere Gratosoglio. Lui, accusato di tentato omicidio e rapina aggravata, è stato fermato (provvedimento convalidato), lei invece è indagata a piede libero per gli stessi addebiti. L’auto pirata, segnalata nelle banche dati delle forze dell’ordine, è stata intercettata e bloccata nella tarda mattinata di ieri dagli agenti della polizia locale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolta mentre cerca di fermare i ladri: "Voleva aiutarmi, mi viene da piangere"

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