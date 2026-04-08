Le mie figlie… Bianca Balti confessione dolorosa | Mi viene da piangere

Durante una recente puntata del podcast condotto da Diletta Leotta, Bianca Balti ha condiviso un episodio toccante legato alle sue figlie, confessando di sentirsi spesso sopraffatta dall’emozione e di avere momenti in cui le lacrime vengono spontanee. La modella ha parlato apertamente della sua esperienza di madre, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita familiare e sui sentimenti che la accompagnano quotidianamente.

Bianca Balti si racconta senza filtri nel podcast Mamma Dilettante condotto da Diletta Leotta, inaugurando la nuova stagione del format con una testimonianza intensa e profondamente personale. La modella ripercorre alcune delle tappe più significative della sua vita, tra carriera, maternità e sfide personali, soffermandosi in particolare sul rapporto con le figlie Matilde e Mia, oggi rispettivamente di 18 e 11 anni. Oggi vive a Los Angeles insieme alla sua famiglia e ha recentemente dato vita all’associazione Mind your Cancer, un progetto rivolto ai pazienti oncologici con l’obiettivo di offrire supporto psicologico durante le cure. Nel corso della conversazione, Leotta pone una domanda diretta e centrale: quale sia stata, tra le tante esperienze vissute, quella che ha cambiato maggiormente il suo percorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Cos’è la mutazione genetica di cui ha parlato Bianca Balti a Sanremo: “Potrebbero averla le mie figlie”Nella conferenza stampa della serata duetti del Festival di Sanremo 2026, Bianca Balti è tornata a parlare con rara sincerità della malattia che ha...

Temi più discussi: Bianca Balti nel podcast di Diletta Leotta: Ho avuto paura di lasciare sole le mie figlie; Bianca Balti senza filtri da Diletta Leotta: Se provo un orgasmo mi innamoro. Poi si commuove: Paura di morire? Solo per le mie figlie; Bianca Balti ospite di Diletta Leotta: Mi vergognavo a dire che facevo la modella; Bianca Balti: Ho paura di morire solo per le mie figlie. Piango a pensarle tristi senza una mamma.

Bianca Balti: Ho paura di morire solo per le mie figlie. Piango a pensarle tristi senza una mammaOspite del podcast di Diletta Leotta, Bianca Balti ha parlato del momento più difficile della sua vita e della paura di morire, vissuta durante la malattia ... fanpage.it

''Vorrei tanto avere un figlio con lui'': Bianca Balti svela il suo desiderio di nuova maternità per amore del fidanzato''Vorrei tanto avere un figlio con lui'': Bianca Balti svela il suo desiderio di nuova maternità per amore del fidanzato ... gossip.it

“Se lasciassi le cose finanziariamente più in ordine, se dovesse ritornarmi una recidiva sarei più tranquilla- La mia paura di morire è solo legata alle mie figlie” Ospite del podcast di Diletta Leotta, Bianca Balti ha parlato del momento più difficile della sua vita e - facebook.com facebook