Dopo l'episodio di vandalismo avvenuto l’11 aprile in via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna, Veronica Verlicchi ha avanzato una proposta per creare un fondo destinato a coprire i danni causati. La proposta mira a raccogliere risorse per risarcire le persone e le strutture danneggiate durante l’azione vandalica. La questione è stata discussa nelle ultime settimane, senza ancora definire i dettagli operativi del fondo.

? Cosa sapere Dopo il vandalismo dell'11 aprile in via Fiume Montone Abbandonato, Veronica Verlicchi propone un fondo risarcimenti.. La mozione mira a sostenere famiglie e piccoli operatori di Ravenna con danni da atti criminali.. L’incidente avvenuto l’11 aprile in via Fiume Montone Abbandonato, all’incrocio con via Tarlazzi, ha spinto la consigliera comunale Veronica Verlicchi a depositare una mozione per creare un fondo di risarcimento per i cittadini colpiti da vandalismi e furti. Tutto è iniziato quando un uomo, successivamente arrestato dalle autorità, si è arrampicato sul tetto di un’abitazione nel quartiere, iniziando a scagliare tegole verso il basso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vandali a Ravenna: proposta fondo per risarcire i danni subiti

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