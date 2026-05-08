Furia dei vandali contro cinque bus | A disposizione per identificarli devono risarcire l' intera comunità

Un gruppo di vandali ha danneggiato cinque autobus in un'area urbana, causando danni materiali e disagi ai cittadini. Le autorità hanno dichiarato di essere disponibili a collaborare con le indagini per individuare gli autori dell'episodio. La comunicazione ufficiale sottolinea l'intenzione di chiedere ai responsabili di risarcire i danni all'azienda di trasporti e, di conseguenza, alla collettività. L'intera vicenda è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Siamo a completa disposizione degli inquirenti per dare il supporto necessario al fine di identificare i responsabili di questo raid e chiamarli a risarcire l'azienda e, con essa, l'intera comunità”. Le parole sono quelle del presidente della Trieste Trasporti, Maurizio Marzi Wildauer, dopo.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Furia dei vandali in chiesa a Valmaura: distrutta acquasantiera e candele a terra Omicidio Cristian Sebastiano, genitori dei baby killer devono risarcire la famiglia della vittimaMonza – “Non hanno vigilato sui figli minorenni” a cui non hanno “impartito un’educazione formativa” che insegnasse loro “a non tenere condotte... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Raid dei vandali nel deposito della Trieste Trasporti: colpiti numerosi bus, danni per migliaia di euro; Vandalizzato il Queer Wall, l’indignazione a Livorno: Si respira un clima preoccupante; Cerveteri, raid vandalico al Mattei: la risposta ferma della Sindaca Gubetti contro l'intolleranza. Vandali contro un veloboxVelobox distrutto dalla furia dei vandali in via Pavese a Porto Viro. È il risultato di una notte di Capodanno che apparentemente sembrava non aver lasciato alcuna traccia nella cittadina, se non i ... ilgazzettino.it Vandali scatenati contro il monumento anti-violenzaNemmeno la denuncia presentata dal sindaco Stefano Parri esattamente una settimana fa è riuscita a scoraggiare i vandali che, nella notte tra giovedì e ieri, hanno di nuovo preso di mira l’opera ... ilrestodelcarlino.it Da Furia a Fallimento Epico degli Stati Uniti in Iran. Oggi su La Stampa x.com João Félix è una furia e Cristiano Ronaldo si frega le mani: l’Al-Nassr vede il titolo della Saudi Pro League, gli basterà battere l’Al-Hilal di Simone Inzaghi per diventare campione - facebook.com facebook