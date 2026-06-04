Un motociclista romano di 39 anni è morto il 2 giugno durante le prove libere a Vallelunga. La sua moto ha subito una caduta e lui è stato soccorso immediatamente, ma non è stato possibile salvarlo. È la seconda tragedia in poche settimane nello stesso circuito, dove si sono verificati incidenti simili. La pista è stata temporaneamente chiusa per accertamenti.

Riccardo Fuso, pilota romano di 39 anni, ha perso la vita martedì 2 giugno nel tardo pomeriggio sul circuito di Vallelunga durante una sessione di prove libere. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista sarebbe rimasto coinvolto in un incidente in pista: l'impatto è stato fatale e la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Bracciano, ma per Fuso non c'è stato nulla da fare. Riccardo Fuso era una presenza radicata e riconoscibile nell'ambiente delle due ruote della Capitale. Tesserato della Federazione Motociclistica Italiana, era membro attivo del Moto Club Centauri Roma, comunità con cui aveva condiviso esperienze, iniziative e una parte significativa della propria vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vallelunga, muore motociclista romano durante le prove: è la seconda tragedia in poche settimane

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VALLELUNGA ANCORA SOTTO SHOCK: MORTO MOTOCICLISTA DI 39 ANNI

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