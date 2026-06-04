Vallelunga muore motociclista romano durante le prove | è la seconda tragedia in poche settimane

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un motociclista romano di 39 anni è morto il 2 giugno durante le prove libere a Vallelunga. La sua moto ha subito una caduta e lui è stato soccorso immediatamente, ma non è stato possibile salvarlo. È la seconda tragedia in poche settimane nello stesso circuito, dove si sono verificati incidenti simili. La pista è stata temporaneamente chiusa per accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Riccardo Fuso, pilota romano di 39 anni, ha perso la vita martedì 2 giugno nel tardo pomeriggio sul circuito di Vallelunga durante una sessione di prove libere. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista sarebbe rimasto coinvolto in un incidente in pista: l'impatto è stato fatale e la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Bracciano, ma per Fuso non c'è stato nulla da fare. Riccardo Fuso era una presenza radicata e riconoscibile nell'ambiente delle due ruote della Capitale. Tesserato della Federazione Motociclistica Italiana, era membro attivo del Moto Club Centauri Roma, comunità con cui aveva condiviso esperienze, iniziative e una parte significativa della propria vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vallelunga muore motociclista romano durante le prove 232 la seconda tragedia in poche settimane
© Gazzetta.it - Vallelunga, muore motociclista romano durante le prove: è la seconda tragedia in poche settimane
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VALLELUNGA ANCORA SOTTO SHOCK: MORTO MOTOCICLISTA DI 39 ANNI

Video VALLELUNGA ANCORA SOTTO SHOCK: MORTO MOTOCICLISTA DI 39 ANNI

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Quarrata, perde il controllo della moto: muore a 30 anni: è la seconda giovane vittima in poche oreUn giovane di 30 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Larga, nella frazione di Casini a Quarrata.

Tragedia a Vallelunga: è morto il motociclista Dimitri Tempesti. Aveva 60 anniUn incidente durante le qualifiche del Trofeo a Vallelunga ha causato la morte di un motociclista di 60 anni, membro della LBT Squadra Corse.

Temi più discussi: Tragedia in pista a Vallelunga: perde il controllo della moto, morto il pilota romano Riccardo Fuso; Riccardo Fuso morto in pista a Vallelunga, ha perso il controllo della moto: il pilota romano aveva 39 anni; Tragedia al circuito di Vallelunga. Perde la vita il pilota romano Riccardo Fuso; Nuova tragedia in pochi giorni al circuito di Vallelunga: muore in pista il 39enne Riccardo Fuso.

vallelunga muore motociclista romanoIncidente fatale a Vallelunga durante le prove libere: muore motociclista di 39 anniIl motociclista romano di 39 anni ha perso la vita martedì 2 giugno sul circuito laziale dopo aver perso il controllo della moto durante le prove libere. È la seconda tragedia a Vallelunga nel giro di ... moto.it

vallelunga muore motociclista romanoRiccardo Fuso è morto a 39 anni a Vallelunga: tragico incidente durante le prove libere in pistaIl motociclista romano Riccardo Fuso è morto a 39 anni dopo un incidente durante le prove libere sul circuito di Vallelunga ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web