Tragedia a Vallelunga | è morto il motociclista Dimitri Tempesti Aveva 60 anni

Un incidente durante le qualifiche del Trofeo a Vallelunga ha causato la morte di un motociclista di 60 anni, membro della LBT Squadra Corse. Durante la sessione Q2, il pilota è stato disarcionato dalla moto e ha perso la vita. La pista è stata immediatamente messa sotto osservazione dalle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La notizia ha suscitato sconcerto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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