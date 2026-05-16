Tragedia a Vallelunga | è morto il motociclista Dimitri Tempesti Aveva 60 anni
Un incidente durante le qualifiche del Trofeo a Vallelunga ha causato la morte di un motociclista di 60 anni, membro della LBT Squadra Corse. Durante la sessione Q2, il pilota è stato disarcionato dalla moto e ha perso la vita. La pista è stata immediatamente messa sotto osservazione dalle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La notizia ha suscitato sconcerto tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Il mondo del motociclismo è in lutto: nel weekend d'esordio della stagione di Coppa Italia di velocità ha perso la vita il pilota Dimitri Tempesti, del team LBT squadra corse. Aveva 60 anni. Fatale un violento highside all'uscita della curva Roma nel corso delle Q2 del Trofeo RR Cup sul circuito romano di Vallelunga. A seguito dell'incidente, Tempesti è stato subito soccorso dal personale medico della pista, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani: il pilota è infatti morto sul colpo. "La Federazione Motociclistica Italiana tutta, a partire dal Presidente FMI Giovanni Copioli, e il Gentlemen's Motor Club Roma si stringono attorno alla famiglia di Tempesti e al suo team (LBT Squadra Corse) in questo momento così duro" il comunicato della federmoto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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