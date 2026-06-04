Nel 1946, alcuni comuni valdostani votarono per mantenere la monarchia, mentre altri optarono per la repubblica. Le urne furono aperte anche alle donne, per la prima volta in modo significativo, influenzando i risultati. Le preferenze furono diverse da zona a zona: alcuni borghi si schierarono compatti, altri mostrarono divisioni nette. La consultazione rifletté le divisioni politiche e sociali dell’epoca, con il voto femminile che contribuì a determinare l’esito finale.

Quali comuni valdostani scelsero di restare fedeli alla Monarchia?. Come ha influenzato il voto delle donne la democrazia locale?. Perché la geografia del voto si divise tra borghi e città?. Quante schede furono dichiarate non valide durante il conteggio?.? In Breve Affluenza dell'84% con 50.946 elettori coinvolti nelle urne.. Repubblica ottenuta con il 63,47% dei voti validi.. Monarchia scelta da 11 comuni valdostani contro i 34 repubblicani.. 6.019 schede risultate non valide secondo i dati Istat.. Il voto che cambiò la Valle: tra la scelta della e il peso della tradizione. Il 2 giugno 1946, i 50.946 valdostani che si recarono alle urne decisero il futuro della nazione, segnando un momento di partecipazione senza precedenti con un’affluenza dell’84%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta, 1946: il voto che scelse tra i borghi

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