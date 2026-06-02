80 anni di democrazia | il voto che scelse nelle Marche

? Punti chiave Quali comuni marchigiani scelsero ancora la monarchia nel 1946?. Chi fu la prima donna eletta nel Consiglio di Macerata?. Come hanno influenzato le donne la Resistenza e il voto?. Perché le quote rosa non garantiscono ancora una parità reale?.? In Breve Esenatoglia registrò l'88% di voti repubblicani contro il 65,1% provinciale.. Nove comuni marchigiani come Visso e Ussita votarono per la monarchia.. Maria Pucci fu la prima donna eletta nel Consiglio di Macerata.. Adele Bei di Cantiano fu l'unica donna marchigiana nell'Assemblea costituente.. L’ottantesimo anniversario della: il voto che cambiò la storia tra i borghi marchigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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18 Aprile 1948: La Giornata che Salvò la Democrazia in Italia | prime elezioni libere

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