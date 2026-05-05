In Valle d’Aosta, i prossimi tre mesi saranno all'insegna della musica, con concerti in diversi borghi della regione. Gli appuntamenti si terranno in vari paesaggi locali, coinvolgendo gruppi folkloristici tradizionali e cori locali. A fine maggio si terrà un’assemblea dedicata a queste formazioni, che vedrà la partecipazione di diversi gruppi del settore. La programmazione include spettacoli all'aperto e incontri tra le comunità.

? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno i concerti tra i borghi valdostani?. Quali gruppi folcloristici parteciperanno all'assemblea di fine maggio?. Come influenzerà la musica la formazione dei giovani musicisti locali?. Chi chiuderà la rassegna con il Requiem di Mozart?.? In Breve Programma dal 15 maggio al 11 luglio tra Aosta, Pont-Saint-Martin e Fénis.. Assemblea dei cori con 23 gruppi adulti e 12 formazioni folcloristiche a fine maggio.. Raduno delle bande musicali valdostane previsto a Fénis dal 31 maggio al 6 giugno.. Chiusura della rassegna l'11 luglio ad Aosta con il Requiem di Mozart.. Dal 15 maggio al 11 luglio la Valle d’Aosta si trasforma in un grande palcoscenico musicale con la rassegna Printemps en musique, che porterà note e melodie tra i borghi della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: tre mesi di musica tra borghi e cori tradizionali

Notizie correlate

Valle del Turano: 5 eventi tra musica e trekking nei borghi? Cosa scoprirai Quali borghi ospiteranno i concerti gratuiti tra maggio e giugno? Come si uniscono trekking e musica lungo il Lago Turano? Chi sono...

Rally Valle d’Aosta: sfida tra Chentre e Carmellino all’Arco di Augusto? Cosa scoprirai Chi riuscirà a fermare Elvis Chentre nella corsa al sesto titolo? Come influenzerà la guida notturna sulla prova Doues-Allein? Quali...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: COSA FARE DAL 27 APRILE AL 3 MAGGIO IN VALLE D’AOSTA; Valle d’Aosta, decaduto il presidente Testolin. Il Tribunale: era ineleggibile; Il Giro d’Italia in Valle d’Aosta; Tra castelli, musei e laboratori per famiglie: gli appuntamenti di maggio di Valle d’Aosta Heritage.

Renzo Testolin, decaduto Presidente Valle d’Aosta: cosa succede ora | Superati limite mandati: caos UV-PdTribunale dichiara decaduto Presidente di Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin per sopraggiunti limiti di mandato. UV verso ricorso, paralisi Giunta ... ilsussidiario.net

'Printemps en musique', tre mesi di concerti in Valle d'Aosta(ANSA) - AOSTA, 05 MAG - Si sviluppa tra maggio, giugno e luglio la rassegna 'Printemps en musique', promossa dall'assessorato regionale alla cultura. Si parte con i concerti del Conservatoire de la V ... msn.com

Nasce il Parco Urbano di Valle d'Arano a Ovindoli: 5 milioni per il progetto "Terre Montane tra Sport e Natura" https://www.terremarsicane.it/nasce-il-parco-urbano-di-valle-darano-a-ovindoli-5-milioni-per-il-progetto-terre-montane-tra-sport-e-natura/ #Attualità # - facebook.com facebook

Crisi politica in Valle d’Aosta, le condizioni degli alleati a Testolin x.com