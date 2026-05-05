Vaccari Pd | Ad Arezzo l' estate in standby | TempoBello svanito nel nulla

Una consigliera comunale del Partito Democratico ha commentato la situazione dei servizi estivi per l'infanzia in città, affermando che l'estate sembra essere in stand-by e che il progetto TempoBello è scomparso. Ha anche fatto riferimento ai criteri di accesso al servizio Giocoquando e alle risorse disponibili per sostenere le iniziative destinate ai bambini durante il periodo estivo.

Risorse per i servizi estivi per l'infanzia. Sul tema torna la consigliera comunale Pd Valentina Vaccari che parla anche dei criteri che riguardano la domanda di accesso al Giocoquando.“Siamo al 5 maggio e su “TempoBello” è calato un silenzio assordante. Un progetto che negli anni scorsi ha.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate «Arezzo, estate in standby: TempoBello svanito nel nulla»Arezzo, 5 maggio 2026 – «Arezzo, estate in standby: TempoBello svanito nel nulla». Leggi anche: Arezzo, estate dispersa: “TempoBello” visto l’ultima volta mentre prendeva un caffè e poi spariva Contenuti di approfondimento Temi più discussi: VIDEO | Pd Arezzo scende in campo al fianco di Ceccarelli: i nomi dei candidati al Comune; Una lista tra la gente; Palestra Cesalpino, 150mila euro dalla Regione: soddisfazione di Vaccari, Caneschi e Donati (Pd); Nomine partecipate, il Pd attacca: Valzer poltrone a un mese dal voto. Ora a Comanducci va bene?. «Arezzo, estate in standby: TempoBello svanito nel nulla»Arezzo, 5 maggio 2026 – «Arezzo, estate in standby: TempoBello svanito nel nulla». La nota di Valentina Vaccari consigliera comunale Partito Democratico. «Siamo al 5 maggio e su TempoBello è calato ... lanazione.it Suggestione Vaccari. L’alternativa a sinistraSe non fosse uno dei paladini della pace nel mondo con la sua Rondine, si potrebbe definire il quarto moschettiere del centrosinistra alle prese con la scelta di un candidato sindaco. Dopo Ceccarelli, ... lanazione.it Stefano Vaccari - facebook.com facebook