Sempre più persone scelgono di evitare le notizie a causa di un sovraccarico informativo e di una crescente sfiducia verso le fonti di informazione. La ricerca di un benessere emotivo spinge molti a limitare l’accesso alle notizie quotidiane, mentre il giornalismo digitale affronta le difficoltà di mantenere l’attenzione del pubblico. Questa tendenza si osserva in diversi paesi e coinvolge diverse fasce di età.

Tra sovraccarico, sfiducia e ricerca di benessere emotivo, cresce il fenomeno dell’evitamento delle notizie, mentre continua la sfida per il giornalismo digitale Negli ultimi anni si è consolidato un comportamento che fino a poco tempo fa sarebbe risultato paradossale, ovvero quello di evitare volontariamente le notizie in un’epoca caratterizzata da accesso illimitato all’informazione. Il fenomeno, noto in ambito accademico come news avoidance, descrive la tendenza delle persone a sottrarsi al consumo di contenuti informativi. In questo caso, però, non si tratta di disinteresse, ma di una “tutela” da un mondo di media percepito come eccessivo, ansiogeno e spesso grigio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Informazione e stanchezza: perché sempre più persone evitano le notizie

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