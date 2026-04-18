Quanto costa comprare e affittare casa a Milano Bologna e Roma nel 2026 | tutte le cifre

Nel 2026, i prezzi di acquisto e affitto di immobili nelle principali città italiane sono stati resi noti attraverso dati aggiornati. Le cifre variano considerevolmente tra le diverse aree, con Milano, Bologna e Roma che mostrano differenze significative sia nel costo al metro quadro per l’acquisto che nelle tariffe di affitto. Questi valori rappresentano una fotografia delle tendenze immobiliari attuali in Italia.

Roma, 18 aprile 2026 – Ma quanto costa una casa al metro quadro in Italia nei luoghi che sono al centro dei desideri, prendiamo tre aree metropolitane come Roma, Milano e Bologna? Quali sono le valutazioni massime per l’acquisto ma anche per l’affitto? Ezio Micelli, professore ordinario all’Università IUAV di Venezia e presidente del Comitato scientifico REbuild, elabora i dati dell’Omi (Osservatorio del mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) e di Immobiliare.it. Mentre per i costi di costruzione la stima è realizzata sulla base dei prezzari regionali di riferimento. https:www.quotidiano.netvideoi-costi-e-la-cittadinanza-ferita-per-chi-viene-espulso-dalle-citta-h7ebi6vt Quanto costa una casa a Milano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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