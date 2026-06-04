Va dove ti porta la via italiana Così l’Europa svolta su energia e immigrazione

Notizia in breve

L'Europa ha assegnato all’Italia 14 miliardi di euro per affrontare la crisi energetica. Inoltre, sono state adottate nuove misure sulla gestione dei rimpatri. Questi sviluppi sono stati presentati dal governo come risultati della strategia italiana all’interno delle decisioni europee. La somma ricevuta e le nuove norme sui rimpatri costituiscono le principali azioni evidenziate dal governo come successi della linea italiana in ambito europeo.