Va dove ti porta la via italiana Così l’Europa svolta su energia e immigrazione
L'Europa ha assegnato all’Italia 14 miliardi di euro per affrontare la crisi energetica. Inoltre, sono state adottate nuove misure sulla gestione dei rimpatri. Questi sviluppi sono stati presentati dal governo come risultati della strategia italiana all’interno delle decisioni europee. La somma ricevuta e le nuove norme sui rimpatri costituiscono le principali azioni evidenziate dal governo come successi della linea italiana in ambito europeo.
I 14 miliardi che l’Italia ha ottenuto da Bruxelles sul fronte della crisi energetica, assieme alla rivoluzione Ue sui rimpatri, rappresentano un uno-due che il governo di Giorgia Meloni può rivendicare come una vittoria a tutto tondo della «via italiana» in Europa. Un percorso, e questa è la differenza fondamentale con il vecchio asse franco-tedesco che ha influenzato per troppi anni le politiche della Commissione, concepito nell’interesse specifico degli europei. La flessibilità sugli investimenti nell’energia, così come la “rivoluzione della severità” nella difesa dei confini, non rappresentano, insomma, un’esclusiva per l’Italia: si tratta di una nuova rotta che supera le “colonne d’Ercole” – alias le rigidità – della Commissione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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