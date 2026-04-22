Un giovane attaccante di diciannove anni, nato in Camerun, ha iniziato la sua carriera nell’As Nylon, un club locale il cui logo richiama quello della squadra tedesca di Leverkusen. La sua strada si è poi intrecciata con il club europeo, portandolo a trasferirsi in Germania. La sua storia si distingue per il collegamento tra un simbolo e un percorso che attraversa due continenti.

Da Douala a Leverkusen. Nessun volo diretto, nessun collegamento, se non uno stemma di due squadre. Quello stemma copiato sulla maglia di un club camerunese sconosciuto ai più è lo stesso cucito sul petto di uno dei talenti più interessanti della Bundesliga. Finire a giocare al Bayer Leverkusen era forse scritto nel destino di Christian Kofane, che a Douala è nato e ha mosso i primi passi sui campi da calcio. Christian Kofane nasce a Douala il 26 Luglio 2006. Calcisticamente, il giovane camerunese cresce nell’As Nylon, una squadra che a quei tempi militava in terza serie. La particolarità? Lo stemma è la copia esatta di quello del Bayer Leverkusen.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Va dove ti porta lo stemma: la strana storia di Kofane, dal Camerun al Leverkusen seguendo... un simbolo

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