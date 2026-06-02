L’Europa si avvicina all’approvazione del nuovo regolamento sui rimpatri e alla creazione di hub nei Paesi terzi, con il voto della plenaria ormai prossimo. La normativa, sostenuta dalla linea politica attuale, mira a rafforzare le procedure di espulsione per migranti irregolari. La discussione riguarda anche le modalità di gestione dei rimpatri e le misure di cooperazione con i Paesi di origine. La decisione finale è attesa nelle prossime settimane.

Manca solo il voto della plenaria per dare ufficialmente il via libera ala norma sul nuovo ‘regolamento rimpatri’ e sulla creazione di hub nei Paesi terzi. A questo punto appare una formalità dopo l’accordo di Consiglio e Parlamento europeo raggiunto ieri sera, frutto di una lunga trattativa. Alessandro Ciriani, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR e vicecoordinatore del gruppo in commissione LIBE ha seguito passo passo le tappe di un provvedimento fortemente sostenuto dai Conservatori europei e che rappresenta il provvedimento chiave della nuova politica europea sui migranti. E’ il tassello mancante del nuovo Patto Migrazione e Asilo ed è perfettamente in linea con le politiche messe in campo negli ultimi anni dal governo Meloni in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - «L’Europa sceglie la linea Meloni sui rimpatri: svolta storica contro l’immigrazione illegale». Parla Alessandro Ciriani

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