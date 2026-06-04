Va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi sul conto

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni si è recato a fare la spesa e, tornando a casa, ha scoperto di avere 20 miliardi di euro sul suo conto corrente. La somma, arrivata tramite un bonifico di origine ancora sconosciuta, lo ha reso improvvisamente una delle persone più ricche del mondo. Le autorità hanno immediatamente bloccato il conto per verificare l’origine del denaro. La transazione rimane ancora sotto indagine.