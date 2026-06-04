Va a fare la spesa e si ritrova 20 miliardi sul conto
Un uomo di 32 anni si è recato a fare la spesa e, tornando a casa, ha scoperto di avere 20 miliardi di euro sul suo conto corrente. La somma, arrivata tramite un bonifico di origine ancora sconosciuta, lo ha reso improvvisamente una delle persone più ricche del mondo. Le autorità hanno immediatamente bloccato il conto per verificare l’origine del denaro. La transazione rimane ancora sotto indagine.
Un uomo di 32 anni è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta, ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire l'origine della transazione. Una vicenda assurda che ha come protagonista Ahmad Jahangard Takalo, che. 🔗 Leggi su Today.it
Bonifico sconosciuto, si ritrova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al mercato
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