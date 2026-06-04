Durante una normale sessione di spesa al mercato, un cliente ha notato che sul suo telefono è comparso un saldo bancario di circa 20 miliardi di dollari. La cifra appare improvvisa e inspiegabile, senza precedenti nel suo conto. Nessuno in banca è ancora in grado di spiegare come sia stato possibile un accredito così elevato. La persona si è trovata con questa somma sul conto senza aver effettuato alcuna operazione.

Stava facendo una normale spesa al mercato quando sul suo telefono è apparso qualcosa che ha dell’incredibile: un saldo bancario da capogiro, pari a circa 20 miliardi di dollari. Un importo sufficiente a collocarlo, almeno sulla carta, tra le persone più ricche del pianeta. Protagonista della vicenda è Ahmad Jahangard Takalo, 32 anni, residente nella città turca di Van. Un cittadino qualunque che, nel giro di pochi istanti, si è ritrovato proprietario di una fortuna incompatibile con qualsiasi logica bancaria ordinaria. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tutto sarebbe nato da un malfunzionamento legato alla carta di credito e a un bonifico di origine sconosciuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si ritrova con 20 miliardi sul conto mentre fa la spesa: il bonifico misterioso che nessuno in banca riesce ancora a spiegare

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Bonifico sconosciuto, si ritrova 20 miliardi sul conto in banca mentre fa la spesa al mercato

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