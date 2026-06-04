Un lavoratore si presenta dal datore di lavoro per chiedere il pagamento arretrato. Il responsabile si rifiuta e lo manda via. La discussione si accende e sfocia in un'aggressione fisica. La vittima viene trasportata in ospedale. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

Va dal datore di lavoro per chiedere il saldo della paga ma la discussione degenera fino all’aggressione. È accaduto l’altra sera in via Pirandello, dove un operaio di 35 anni è finito al Pronto soccorso per essere stato colpito durante un violento scontro dovuto a questioni economiche. L’episodio si è verificato attorno alle 22.10 e ha richiesto l’intervento di una Volante e di un’ambulanza della Cri. Protagonisti il titolare albanese di un’impresa edile e un manovale egiziano di 35 anni. Il lavoratore avrebbe chiesto la somma maturata per l’attività svolta. Una richiesta che ha dato origine a una discussione sempre più accesa. Non è noto quale fosse l’importo né perché l’incontro sia avvenuto in un orario insolito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Va a chiedere la paga. Il capo si rifiuta e lo manda in ospedale

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Jual mie gembel, siapa sangka janda miskin ini bawa anak kandung sultan!

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