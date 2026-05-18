Villa Pamphili l’ordinanza della Corte d’assise che manda Kauffmann in ospedale ma l’americano rifiuta ancora le cure

La Corte d’Assise di Roma ha emesso un’ordinanza di trentuno pagine che ordina il ricovero in una struttura psichiatrica di Francis Kauffmann, noto anche come Relax Ford. Kauffmann è ritenuto l’autore dell’omicidio della sua compagna e della loro bambina avvenuto lo scorso giugno a Villa Pamphili. Nonostante l’ordinanza, l’uomo ha rifiutato ancora di ricevere le cure previste. La decisione segue le indagini e le valutazioni relative alla sua salute mentale.

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Un’ordinanza di trentuno pagine con la quale la Corte d’Assise di Roma decide per il ricovero in una struttura psichiatrica di Francis Kauffmann, alias Relax Ford, il presunto autore dell’omicidio della compagna e della figlioletta lo scorso giugno a Villa Pamphili. E nella quale la presidente della Corte, Paola Roia, motiva la sua decisione. L’ordinanza. La presidente Roia ricorda in premessa che, “il 12 luglio 2025 all’ingresso in carcere, Francis Kauffmann non presentava alcuna alterazione psichiatrica”. Solo il 4 novembre, Kauffmann iniziava a riferire contenuti bizzarri, “affermando di essere Gesù Cristo, E idee persecutorie. Leggi anche Uccise la compagna e la figlioletta a Villa Pamphili, Kaufman è "temporaneamente incapace di stare al processo". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Villa Pamphili, l’ordinanza della Corte d’assise che manda Kauffmann in ospedale, ma l’americano rifiuta ancora le cure ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Delitto di Villa Pamphili, Kaufman rifiuta il ricovero in ospedale: la giustizia è sotto scaccoFrancis Kaufmann, l’uomo che uccise la compagna e la figlioletta a Villa Pamphili, dovrà stare un mese in un reparto psichiatrico perché al momento... Villa Pamphili, Kaufmann destinato all’ospedale Santo Spirito, ma la difesa si appelleràCome anticipato dal Secolo, Francis Kaufmann, il presunto autore degli omicidi di villa Pamphili, rifiuta il ricovero nella struttura psichiatrica,... Delitti di Villa Pamphili: per Kaufmann la ricerca di un centro di igiene mentale. Ma non tornerà liberoDelitti di Villa Pamphili, il nodo dei farmaci che non può essere costretto ad assumere e il dubbio che la patologia sia una finzione ... roma.corriere.it Delitti Villa Pamphili, Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica: processo sospesoLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitti Villa Pamphili, Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica: processo sospeso ... tg24.sky.it