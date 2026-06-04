usato sicuro a renate riconferme per gattuso

Il Renate ha confermato la presenza di Gattuso come allenatore anche nella prossima stagione. A causa delle buone prestazioni della squadra, il direttore sportivo non dovrà impegnarsi in operazioni di mercato straordinarie durante l’estate. La gestione dell’organico sarà più stabile rispetto a quanto accaduto in passato, riducendo le necessità di interventi immediati. La squadra si prepara quindi a proseguire con la stessa guida tecnica e con un organico già consolidato.

Non dovrà fare gli straordinari Oscar Magoni quest’estate per allestire l’organico del Renate. Perché quando lavori bene prima, specie per quanto riguarda un direttore sportivo, c’è da fare meno dopo. C’è infatti una lista comprendente una dozzina di giocatori che al 99% sarà confermata prima di salire sul pullman che lunedì 20 luglio sarà diretto verso le valli bergamasche per il ritiro di 10 giorni in altura. Nomi che pare siano stati benedetti anche dal futuro allenatore della compagine brianzola che a meno di clamorose rivoluzioni sarà Jack Gattuso, che avrebbe accettato la panchina nerazzurra senza portarsi alcun membro dello staff, come praticamente è successo per quasi tutti gli allenatori che si sono succeduti a Renate in questi tre lustri oramai più che abbondanti di professionismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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