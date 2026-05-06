La Biesse sceglie l’usato sicuro Torna in azienda Stefano Porcellini Sarà vice amministratore delegato

La Biesse ha deciso di affidarsi di nuovo a Stefano Porcellini, che torna in azienda come vice amministratore delegato. La nomina è stata comunicata al termine di un consiglio di amministrazione straordinario. Porcellini ha lavorato per 25 anni in azienda, prestando servizio come assistente di Giancarlo Selci e successivamente del figlio del fondatore. La sua riconsegna al ruolo avviene dopo un periodo di assenza.

Fine delle avventure. Si torna all’usato sicuro alla Biesse. Ieri al termine di un consiglio di amministrazione straordinario è stato ufficializzato il ritorno di Stefano Porcellini che per 25 anni è stato il braccio destro prima di Giancarlo Selci e quindi del figlio del fondatore, Roberto. Porcellini che conosce la Biesse come casa sua, è operativo a partire da oggi come vice amministratore delegato ed è anche all’interno del consiglio di amministrazione. Con l’uscita di Pierre La Tour, che passa da giugno a Italgas, Stefano Porcellini assumerà anche l’incarico di responsabile della finanza del gruppo. Porcellini aveva lasciato il gruppo nel 2020 quando aveva l’incarico di direttore generale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Biesse sceglie l’usato sicuro. Torna in azienda Stefano Porcellini. Sarà vice amministratore delegato Notizie correlate Nuovo Cda di Pitti Immagini: presidente De Matteis, Cauli amministratore delegato e Napoleone consigliere delegatoSi è insediato ieri, mercoledì 22 aprile, il nuovo consiglio di amministrazione di Pitti Immagine, sotto la presidenza di Antonio De Matteis. Salernitana, l’amministratore delegato: “Iervolino non vuole vendere”Tempo di lettura: < 1 minuto “Iervolino è il presidente che ha investito di più a Salerno, i numeri di quest’anno dimostrano chiaramente la sua...