In questi giorni si sono susseguite dure critiche nei confronti di un politico del centrodestra, accusato di aver svolto il ruolo di project manager in una società ormai inattiva. La discussione si concentra sulla sua esperienza e sulla capacità di gestire incarichi pubblici. La polemica si inserisce nel dibattito politico attuale, dove si analizzano le responsabilità e le competenze di chi ha ricoperto ruoli di rilievo in passato. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e si inserisce nel quadro delle tensioni politiche in corso.

Ceccarelli, partiamo dalla domanda più spinosa. In questi giorni il centrodestra ha sollevato feroci polemiche sul suo ruolo di project manager in una società non più attiva. Il deputato di FdI Francesco Michelotti ieri ha anche depositato un’interrogazione parlamentare. Cosa risponde? "Si tratta di una polemica strumentale. Io ero solo un dipendente della società: tutto è documentato e verificabile. Non faccio più parte di quella realtà da tempo e non ho nulla da nascondere. Questa vicenda viene utilizzata perché evidentemente mancano argomenti politici: se qualcuno è convinto che ci sia qualcosa di irregolare lo invito a rivolgersi alla procura di Arezzo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Usato sicuro Ceccarelli: "La mia esperienza per la città: ripartiamo dal senso di comunità"

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