Il 2 giugno 2026, la Casa Bianca ha pubblicato l’Executive Order “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security”. Il documento stabilisce le linee guida degli Stati Uniti per lo sviluppo e la sicurezza dell’intelligenza artificiale, puntando su innovazione e protezione. La proposta americana si concentra su regolamentazioni che favoriscono l’avanzamento tecnologico, senza specificare un quadro normativo dettagliato.

L’Executive Order “ Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security ”, pubblicato dalla Casa Bianca il 2 giugno 2026, delinea la nuova postura americana sull’Intelligenza artificiale. Non ci si trova dinanzi ad un testo che affronta il tema dell’AI come un ambito da imbrigliare in una nuova architettura autorizzativa preventiva, né come un’innovazione da lasciare esclusivamente al libero sviluppo del mercato. Il punto che questo Executive Order pone con forza all’attenzione degli analisti è, invece, come Washington stia provando a collocare l’Intelligenza artificiale avanzata all’interno di una cornice in cui leadership tecnologica e sicurezza nazionale sono trattate come due facce della medesima priorità strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa vs Europa, due idee diverse di come si governa l’Intelligenza artificiale. L’analisi di Mele

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