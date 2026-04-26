Intelligenza artificiale l’Italia è penultima in Europa | solo il 19,9% degli adulti usa questi strumenti

Un nuovo rapporto dell’ISTAT ha rilevato che nel 2025 solo il 19,9% degli adulti italiani utilizza strumenti di intelligenza artificiale generativa. È la prima volta che si analizza in modo specifico l’uso consapevole di questa tecnologia nel paese. In Europa, l’Italia si colloca al penultimo posto per diffusione di queste applicazioni, superando solo un’altra nazione. Lo studio riguarda vari aspetti della vita quotidiana degli adulti italiani.

Per la prima volta l’indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana", relativa al 2025, ha misurato l’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale generativa da parte della popolazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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