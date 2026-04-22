In Italia, il 17,8% della popolazione tra i 16 e i 74 anni ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale, posizione che lo colloca al penultimo posto tra i paesi europei. Nel 2025, in Europa, il 32,7% della stessa fascia di età ha fatto uso di queste tecnologie, evidenziando una differenza significativa rispetto all’Italia. La Romania si trova al fondo con il 17,8%.

Nel 2025 livello europeo il 32,7% della popolazione di 16-74 anni ha utilizzato strumenti di IA, mentre in Italia la quota è pari al 19,9%, collocando il Paese al penultimo posto nella graduatoria europea, davanti alla sola Romania (17,8%). Allargando l’analisi a tutta la popolazione di 14 anni e più, per la quale il confronto europeo non è possibile, la quota di chi ha utilizzato l’IA in Italia è del 17,8%. Lo rende noto l’Istat che, nell’indagine su cittadini e Ict, ha rilevato per la prima volta l’uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa da parte dalla popolazione. L’utilizzo di strumenti di IA è particolarmente diffuso tra i giovani: in Italia ne fa uso il 51,2% dei 14-19enni e il 43,1% dei 20-24enni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Italia agli ultimi posti in Europa per l'uso dell'intelligenza artificiale: la usa il 17,8% della popolazione

DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT!

Notizie correlate

Discariche abusive: il Comune verso l'uso dell'intelligenza artificiale per contrastarleDa gennaio la polizia locale ha elevato 86 contravvenzioni dirette ai "furbetti" dei rifiuti che abbandonano sacchi e ingombranti per la strada...

Seven Seas, polemiche sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle traduzioni manga: la community minaccia il boicottaggioNel mondo dell’editoria manga internazionale si sta aprendo un dibattito acceso che coinvolge fan, traduttori e addetti ai lavori.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il 18 aprile gli internisti di Fadoi e Anímo tornano nelle piazze italiane / Comunicati / Novità / Homepage; Qualificazioni EHF EURO 2026: l’Italia cede alla Svizzera e chiude il Gruppo 2 al terzo posto; Gli editori indipendenti di Venezia in campo contro il declino della cultura; Senza crescita non c’è stabilità.

Italia agli ultimi posti in Europa per l'uso dell'intelligenza artificiale: la usa il 17,8% della popolazioneNel 2025 livello europeo il 32,7% della popolazione di 16-74 anni ha utilizzato strumenti di IA, mentre in Italia la quota è pari al 19,9%, collocando il Paese al penultimo posto nella graduatoria ... gazzettadelsud.it

Case e affitti, Italia agli ultimi posti Ue: crescita sotto il 20% in 10 anniSecondo Eurostat tra il 2015 e il 2025 l’Italia registra una crescita inferiore al 20% per case e affitti. Non è per forza una buona notizia ... quifinanza.it

Italia Due. . FOCUS. DALL'ITALIA AGLI USA , VERSO LA LUNA: LA STORIA DI SIMONE SEMERARO - facebook.com facebook

Domenica di trionfi per l' #Italia agli europei di #judo. Medaglia d'oro per #GennaroPirelli e per #AliceBellandi, che dopo aver vinto mondiali e olimpiadi, con questo titolo europeo completa uno storico tris x.com