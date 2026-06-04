Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni e congelato i conti bancari di Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. La lista nera include alcuni familiari e collaboratori stretti dei Castro. Le misure mirano a colpire il controllo militare e il conglomerato Gaesa, coinvolti in attività economiche e di potere nel paese. Le sanzioni bloccano i beni e vietano transazioni con le persone interessate.

Quali membri della famiglia Castro sono stati inclusi nella lista nera?. Come colpiranno le sanzioni il controllo militare e il conglomerato Gaesa?. Perché Washington ha deciso di colpire anche i canali di influenza informali?. Quali rischi corrono le aziende straniere che commerciano ancora con Cuba?.? In Breve Sanzioni estese al conglomerato Gaesa controllato dalle forze armate cubane. Target includono i Comitati per la Difesa della Rivoluzione e rete di sorveglianza. Misure colpiscono il figlio e il nipote di Raul Castro. Sanzioni secondarie minacciano imprese straniere che commerciano con Cuba. Washington impone sanzioni al presidente Díaz-Canel e ai membri della famiglia Castro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: sanzioni e conti congelati per Díaz-Canel e i Castro

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