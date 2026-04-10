Cuba sfida gli USA | Díaz-Canel resiste al blocco energetico di Trump

L’Avana si trova al centro di un intenso scontro diplomatico con gli Stati Uniti, dopo che il presidente cubano ha dichiarato di voler mantenere la leadership del paese nonostante le pressioni e le minacce provenienti dall’estero. Dopo la decisione di respingere le richieste di modifiche politiche e le restrizioni energetiche imposte dagli Stati Uniti, le tensioni tra le due nazioni sono aumentate. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale sulla crisi diplomatica in corso.

L’Avana si trova oggi al centro di un violento scontro diplomatico dopo che il leader cubano Díaz-Canel ha respinto con fermezza le pressioni provenienti dagli Stati Uniti, dichiarando la propria intenzione di mantenere la guida del Paese nonostante le minacce esterne. Durante un colloquio televisivo con la conduttrice statunitense Kristen Welker, il capo dello Stato ha ribadito che i vertici della nazione non rispondono a mandati o volontà provenienti da Washington, sottolineando come Cuba sia un organismo sovrano e indipendente, privo di legami di subordinazione verso i piani strategici americani. Uno scontro frontale tra sovranità e ritorsioni energetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba sfida gli USA: Díaz-Canel resiste al blocco energetico di Trump Cuba, il presidente Díaz-Canel ammette: «Avviati colloqui con gli Usa» per porre fine al blocco Usa del petrolioIl presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha diffuso il video di un incontro con «El Cangrejo», il nipote di Raúl Castro, in cui ha confermato... Cuba, il presidente Díaz-Canel conferma colloqui con gli Usa per “risolvere divergenze”Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha riferito che L’Avana ha tenuto colloqui con il governo statunitense. El Bloqueo energetico di Trump che strozza Cuba - Il cavallo e la torre 23/02/2026 Temi più discussi: Cuba. Petroliera russa sfida l’embargo Usa: Washington evita lo scontro; Cuba, il balletto sfida crisi ed embargo con giovani da otto Paesi; Diaz Canel: Cuba è disponibile a un dialogo serio con gli Usa; Le sconfitte della guerra cognitiva contro Cuba. Gli Usa cercano di dare il colpo di grazia a Cuba: alleati annientati o sanzionati, l’isola non ha più petrolio e soffoca nel buioNotti al buio, senza corrente. Interventi chirurgici eseguiti con la torcia dei telefonini, nell’ospedale Ramón González Coro. Fuori: strade piene di immondizia, hotel che chiudono a catena e turisti ... ilfattoquotidiano.it CUBA ALLA FAME/ Il Vaticano prova ad allentare la morsa degli Usa ma Rubio cerca il cambio di regimeSenza il petrolio di Venezuela e Messico Cuba è allo stremo. Si muove la Santa Sede. Ma gli USA vorrebbero anche un cambio di regime. O comprare l'isola Le indiscrezioni parlano di contatti da una ... ilsussidiario.net L’assedio statunitense a Cuba non conosce respiro e per il Paese caraibico la sfida per la sopravvivenza è sempre più dura: il blocco delle forniture energetiche e i continui black-out pongono un severo pregiudizio alla continuità dei servizi essenziali come os - facebook.com facebook Cuba. Petroliera russa sfida l’embargo Usa: Washington evita lo scontro x.com