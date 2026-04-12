Cuba sfida Washington | Díaz-Canel pronto al sacrificio estremo

Il governo cubano ha ribadito la sua determinazione a respingere ogni tentativo di interferenza esterna. Il leader del paese ha dichiarato di essere disposto a fare sacrifici estremi per proteggere la rivoluzione e mantenere la sovranità nazionale. La posizione del governo si inserisce in un contesto di tensioni con gli Stati Uniti, che hanno adottato misure volte a esercitare pressione sull’isola.

Il governo di L’Avana ha espresso una ferma volontà di resistere a qualsiasi tentativo di interferenza esterna, con il leader cubano Miguel Díaz-Canel che ha dichiarato la propria disponibilità al sacrificio estremo per difendere la rivoluzione. La tensione tra l’amministrazione guidata da Trump e l’isola caraibica si è riacutizzata dopo le minacce di un intervento diretto statunitense volto a prendere il controllo del territorio, portando il vertice cubano a ribadire la propria posizione di non sottomissione nonostante le pressioni economiche e politiche in corso. La sfida aperta di Díaz-Canel alle minacce di Washington. Durante un colloquio televisivo trasmesso questa domenica, il presidente Miguel Díaz-Canel ha respinto con forza le dichiarazioni di Donald Trump riguardanti una possibile presa del potere a Cuba.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba sfida Washington: Díaz-Canel pronto al sacrificio estremo Cuba sfida gli USA: Díaz-Canel resiste al blocco energetico di TrumpL’Avana si trova oggi al centro di un violento scontro diplomatico dopo che il leader cubano Díaz-Canel ha respinto con fermezza le pressioni... Leggi anche: Cuba, Díaz-Canel risponde a Trump: “L’aggressore incontrerà una resistenza inespugnabile”