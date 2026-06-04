Usa-Russia intesa per tunnel sotto lo Stretto di Bering | Si farà

Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per la costruzione di un tunnel sotto lo Stretto di Bering. L'intesa è stata confermata da entrambe le parti e prevede la realizzazione di un collegamento sotterraneo tra i due paesi. La decisione rappresenta un passo concreto nel miglioramento delle relazioni tra le due nazioni, con lavori che dovrebbero iniziare nei prossimi anni. La proposta di un tunnel attraverso lo Stretto di Bering era in discussione da tempo, ma ora si dice che l’opera “si farà”.

(Adnkronos) – Un tunnel sotto lo Stretto di Bering per collegare Russia e Stati Uniti. Il disgelo tra Mosca e Washington viaggia sul fondo dell'Oceano. Domani sarà firmato un memorandum "per continuare a lavorare al progetto di un tunnel" sotto lo Stretto per un collegamento dalla regione russa della Chukotka all'Alaska, ha anticipato il direttore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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