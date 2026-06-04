La Russia e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per costruire un tunnel sotto lo Stretto di Bering, che collegherà i due paesi. Il progetto è stato annunciato da un consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri, che ha confermato l'inizio dei lavori. Il tunnel attraverserà lo stretto, che si trova tra l’Alaska e la Siberia, e rappresenta un collegamento diretto tra le due nazioni. La sua realizzazione è considerata un passo importante per i rapporti tra i due paesi.

Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori con gli Usa, ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo Stretto di Bering, da lui proposto nell'autunno scorso, e ha annunciato un «accordo» che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione. «A proposito del tunnel, avremo notizie domani, firmeremo un accordo per continuare la progettazione, ci sarà un tunnel», ha affermato Dmitriev, citato dall'agenzia Interfax, parlando con i giornalisti a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburto (Spief).... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Russia e Usa, accordo per il tunnel nello Stretto di Bering: collegherà i due Paesi. Dove si trova e perché è importante

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