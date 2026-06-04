USA | rischio controllo politico sui fondi alla ricerca scientifica

L’Ufficio di gestione e bilancio degli Stati Uniti ha presentato una proposta a fine maggio per modificare le regole di assegnazione dei fondi federali destinati alla ricerca scientifica. La proposta riguarda le modalità di distribuzione delle sovvenzioni e potrebbe influenzare la gestione delle risorse pubbliche dedicate alla ricerca. La modifica delle procedure potrebbe portare a un maggiore controllo politico sui finanziamenti destinati al settore scientifico.

L’OMB propone nuove regole per la gestione dei fondi alla ricerca scientifica negli Stati Uniti. L’Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca ha pubblicato alla fine di maggio una proposta che mira a modificare le modalità di assegnazione delle sovvenzioni federali destinate alla ricerca. Il documento dell’OMB introduce meccanismi di revisione che potrebbero spostare il baricentro delle decisioni scientifiche verso una supervisione politica diretta. Il nuovo sistema, che dovrebbe entrare in vigore dal primo ottobre, prevede l’inserimento di una fase di controllo obbligatoria per ogni richiesta di finanziamento. Secondo i dettagli della proposta, i funzionari nominati dall’amministrazione avranno il compito di eseguire una valutazione preliminare sui progetti presentati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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