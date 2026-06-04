Usa l' attacco alla barca dei presunti trafficanti di droga nel Pacifico | 2 i morti
L’esercito statunitense ha intercettato e attaccato un’imbarcazione sospettata di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale. Durante l’operazione sono stati uccisi due uomini. Non sono stati forniti dettagli sul numero totale di persone a bordo o su eventuali altri coinvolti. L’attacco si è svolto in acque internazionali e non ci sono state segnalazioni di feriti o altre vittime. La vicenda è stata comunicata dalle autorità militari statunitensi.
L’ esercito statunitense ha attaccato un’imbarcazione sospettata di contrabbando di droga nell’ Oceano Pacifico orientale, uccidendo due uomini. L’ultimo attacco porta ad almeno 207 il numero delle persone uccise in attacchi navali da parte dell’esercito statunitense da quando, all’inizio di settembre, l’amministrazione ha iniziato a prendere di mira coloro che definisce “ narcoterroristi ”. L’esercito non ha fornito prove che l’imbarcazione trasportasse droga. Un video pubblicato su X mostrava un’imbarcazione che sfrecciava sull’acqua prima di andare in fiamme. Questo articolo Usa, l'attacco alla barca dei presunti trafficanti di droga nel... 🔗 Leggi su Lapresse.it
US strikes three suspected drug boats in eastern Pacific, killing eight
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