Usa l' attacco alla barca dei presunti trafficanti di droga nel Pacifico | 2 i morti

Notizia in breve

L’esercito statunitense ha intercettato e attaccato un’imbarcazione sospettata di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale. Durante l’operazione sono stati uccisi due uomini. Non sono stati forniti dettagli sul numero totale di persone a bordo o su eventuali altri coinvolti. L’attacco si è svolto in acque internazionali e non ci sono state segnalazioni di feriti o altre vittime. La vicenda è stata comunicata dalle autorità militari statunitensi.