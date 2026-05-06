Un nuovo intervento delle forze militari statunitensi si è verificato nell’Oceano Pacifico orientale contro una barca ritenuta coinvolta nel traffico di droga. Durante l’operazione, sono stati segnalati tre uomini rimasti uccisi. Le autorità continuano a monitorare le attività sospette nella zona, senza fornire ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze dell’intervento.

L’esercito degli Stati Uniti ha sferrato un altro attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini. L’attacco è avvenuto il giorno dopo che le forze statunitensi avevano colpito una presunta imbarcazione dedita al traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo due persone. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha pubblicato un video su X che mostra un’imbarcazione che naviga in mare prima che un’enorme esplosione la avvolga nelle fiamme. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, nuovo attacco a barca di presunti trafficanti di droga nel Pacifico: 3 morti

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