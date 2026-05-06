Usa nuovo attacco a barca di presunti trafficanti di droga nel Pacifico | 3 morti

Da lapresse.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo intervento delle forze militari statunitensi si è verificato nell’Oceano Pacifico orientale contro una barca ritenuta coinvolta nel traffico di droga. Durante l’operazione, sono stati segnalati tre uomini rimasti uccisi. Le autorità continuano a monitorare le attività sospette nella zona, senza fornire ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze dell’intervento.

L’esercito degli Stati Uniti ha sferrato un altro attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini. L’attacco è avvenuto il giorno dopo che le forze statunitensi avevano colpito una presunta imbarcazione dedita al traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo due persone. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha pubblicato un video su X che mostra un’imbarcazione che naviga in mare prima che un’enorme esplosione la avvolga nelle fiamme. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

usa nuovo attacco a barca di presunti trafficanti di droga nel pacifico 3 morti
© Lapresse.it - Usa, nuovo attacco a barca di presunti trafficanti di droga nel Pacifico: 3 morti

Notizie correlate

Usa, attacco esercito contro presunta barca di trafficanti di droga nei Caraibi: 3 mortiL’esercito Usa ha annunciato di avere attaccato un’altra imbarcazione accusata di trasportare droga nel Mar dei Caraibi, causando la morte di 3...

Usa, colpita altra presunta barca narcotraffico nel Pacifico: 3 morti. Il video dell'attaccoHome > Video > Usa, colpita altra presunta barca narcotraffico nel Pacifico: 3 morti.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Trump: 'L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto'. Poi: 'Non sono contento dell'Italia e della Spagna'; Trump, nuovo attacco al Papa: Mette in pericolo i cattolici. Alta tensione a Hormuz - L'Unione Sarda.it; Pacifico, nuovo attacco Usa contro presunta barca di narcos: il video; Trump torna ad attaccare Leone XIV: Ritiene giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare, mette in pericolo i cattolici. Il Papa: Annuncio la pace, chi mi critica per questo lo faccia.

usa nuovo attacco aUsa, nuovo attacco contro presunta barca narcotraffico: 2 morti(LaPresse) L'esercito statunitense ha annunciato di aver lanciato un altro attacco contro un'imbarcazione accusata di trasportare droga nel Mar ... stream24.ilsole24ore.com

usa nuovo attacco a06/05 – Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV – Presa la gang dei colpi milionari – Polemica sui montepremi troppo bassi nel tennisPodcast Update LaPresse Nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV alla vigilia dell’incontro ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.