L’esercito degli Stati Uniti ha lanciato un'operazione contro una barca ritenuta coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi. L'intervento ha provocato la morte di tre persone a bordo dell'imbarcazione. La notizia è stata comunicata dall’autorità militare, che ha precisato di aver agito per fermare un carico di sostanze illegali. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’attacco né sull’identità dei soggetti coinvolti.

L’esercito Usa ha annunciato di avere attaccato un’altra imbarcazione accusata di trasportare droga nel Mar dei Caraibi, causando la morte di 3 persone. L’attacco è avvenuto domenica 19 aprile. La campagna dell’amministrazione Trump volta a far saltare in aria presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga nelle acque dell’America Latina va avanti dall’inizio di settembre e ha causato la morte di almeno 181 persone in totale. Altri attacchi hanno avuto luogo nell ‘Oceano Pacifico orientale. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha ribadito le precedenti dichiarazioni affermando di aver preso di mira presunti trafficanti di droga lungo note rotte di contrabbando.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, attacco esercito contro presunta barca di trafficanti di droga nei Caraibi: 3 morti

US Strikes Second Drug Boat in Pacific: 3 Killed in Anti-Narcotics Operation

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