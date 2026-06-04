USA | la Camera approva il ritiro delle truppe dall’Iran

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera ha approvato la proposta di ritirare le truppe dall’Iran, con una maggioranza che supera i due terzi. Il presidente può bloccare questa decisione usando il veto, ma deve farlo entro dieci giorni dalla ricezione del disegno di legge. Tra i repubblicani, alcuni hanno votato contro la linea seguita dall’ex presidente, scegliendo di appoggiare la proposta di ritiro.

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Come può il Presidente annullare questa decisione con il potere di veto?. Quali repubblicani hanno deciso di tradire la linea di Trump?. Perché il controllo del budget sta dividendo il Partito Repubblicano?. Cosa accadrà se il Congresso non riuscirà a superare il veto?.? In Breve Voto ottenuto con tutti i Democratici e quattro Repubblicani favorevoli.. Conflitto militare in corso da quattro mesi senza conclusione definitiva.. Senatori repubblicani hanno bloccato un miliardo di dollari per la sicurezza presidenziale.. Per superare il veto serve la maggioranza di due terzi del Congresso.. La Camera degli Stati Uniti vota la risoluzione per il ritiro delle truppe dall’Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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