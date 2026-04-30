L'ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato dichiarazioni in cui suggerisce la possibilità di ridurre la presenza militare americana in Europa. La sua proposta ha suscitato reazioni tra i rappresentanti militari e politici europei, che hanno espresso preoccupazione per le conseguenze di una eventuale diminuzione delle forze statunitensi sul continente. In Italia, un ministro della difesa ha commentato che una riduzione delle truppe statunitensi non sarebbe comprensibile.

Le parole di Donald Trump tornano a mettere in discussione la presenza militare americana in Europa, riaprendo uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava stabilizzato. Il presidente degli Stati Uniti ha rilanciato l’ipotesi di un possibile ridimensionamento delle truppe, citando anche Italia e Spagna tra i Paesi coinvolti in una revisione strategica. Nel suo intervento ha lasciato aperta la porta a un’azione concreta, rispondendo con un secco “È probabile” alla domanda su un eventuale ritiro. Sul piano politico, il messaggio è stato accompagnato da accuse dirette agli alleati europei, con particolare riferimento proprio all’Italia, definita “non d’aiuto” nella gestione della crisi con l’Iran.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump minaccia il ritiro delle truppe Usa dall’Europa: Crosetto, “non capirei una riduzione in Italia”

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