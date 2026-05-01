Donald Trump ha dichiarato di valutare il ritiro delle truppe statunitensi dall’Italia e dalla Spagna, citando la mancanza di aiuto dall’Iran e criticando la gestione della Nato in Ucraina. Nei suoi commenti, ha anche rivolto attacchi a un politico europeo, senza specificare ulteriori dettagli. I commenti sono arrivati in un momento in cui l’ex presidente ha continuato a esprimere posizioni critiche nei confronti degli alleati europei e delle politiche internazionali.

Non si ferma l’ira di Donald Trump nei confronti degli alleati europei. E ieri il presidente è arrivato a minacciare il ritiro parziale delle truppe americane anche dall’Italia: «Potrei valutare di fare la stessa cosa che sto pensando di fare in Germania», ha detto dalla Casa Bianca. «L’Italia non ci è stata di alcun aiuto», ha detto Trump facendo riferimento alla guerra in Iran, una questione che da tempo ha incrinato i rapporti tra i due Paesi. L'attacco di Trump a Italia, Spagna e Germania Il nuovo attacco di Trump, che oltre a Germania e Italia comprende anche la Spagna (che ha definito «Orribile»), promette di ridisegnare l’ordine mondiale che si era creato alla fine della Seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump: «Valuto il ritiro delle truppe Usa da Italia e Spagna. In Iran non ci hanno aiutato. La Nato? In Ucraina ha fatto un disastro». E attacca Merz

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