Trump | L' Italia non è stata d' aiuto probabile il ritiro delle truppe Usa

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Italia non ha fornito supporto durante la sua amministrazione e ha indicato la possibilità di ritirare le truppe statunitensi presenti nel paese. La sua critica si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Washington e alcuni alleati della Nato, con minacce di azioni militari contro paesi considerati non collaborativi. La dichiarazione si aggiunge a una serie di commenti rivolti anche alla Germania e alla Spagna.

La minaccia di Donald Trump di colpire i «cattivi» della Nato che non lo hanno aiutato nella guerra in Iran si allarga dalla Germania all’Italia e alla Spagna. A chi gli chiedeva nello Studio Ovale se prenderebbe in considerazione anche per Roma e Madrid l’ipotesi di una riduzione delle truppe, il commander in chief ha risposto "probabilmente». «L'Italia non è stata di alcun aiuto. E la Spagna è stata terribile», ha aggiunto. «È la Nato. Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo», ha spiegato Trump. "Guardate il livello di assistenza che stanno fornendo all’Ucraina. Hanno creato un disastro in Ucraina: un caos totale.🔗 Leggi su Feedpress.me

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