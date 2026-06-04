Con 215 voti contro 208, la Camera Usa ha approvato una risoluzione che obbliga il presidente Donald Trump a chiedere l’autorizzazione al Congresso per continuare le ostilità contro Teheran. Una sconfitta netta per i neoconservatori, ma anche un campanello d’allarme per la Casa Bianca poiché il voto è passato grazie al voto favorevole di quattro repubblicani dissidenti: Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pennsylvania), Warren Davidson (Ohio) e Tom Barrett (Michigan). L’oggetto del voto è una risoluzione ai sensi del War Powers Act del 1973, la legge che limita il potere del presidente di impegnare le forze armate in ostilità senza consenso legislativo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Usa, batosta per i neocon: il Congresso vota per porre fine alla guerra con l’Iran

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