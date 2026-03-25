Gli USA hanno inviato all’Iran un piano in 15 punti per porre fine alla guerra

Gli Stati Uniti hanno inviato all’Iran un piano in 15 punti con l’obiettivo di mettere fine alla guerra. La proposta è stata respinta dall’esercito iraniano, che ha commentato con sarcasmo la proposta dell’amministrazione Trump. Non ci sono state altre reazioni ufficiali da entrambe le parti finora.

. L’esercito iraniano ha deriso la proposta dell’amministrazione Trump. L’amministrazione Trump avrebbe presentato all’Iran un piano composto da 15 punti per porre fine alla guerra. Secondo quanto riferito dal New York Times, il piano sarebbe stato comunicato a Teheran tramite il Pakistan, che si sarebbe già offerto di ospitare eventuali colloqui tra USA e Iran. Secondo indiscrezioni, l’inviato statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner hanno proposto un cessate il fuoco di un mese nell’ambito del piano. Channel 12 ha riferito che il piano prevederebbe lo smantellamento del programma nucleare iraniano, la cessazione del sostegno ai gruppi per procura (come i gruppi militanti Hezbollah e Hamas) e la riapertura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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